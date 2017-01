Donald Trump est-il protectionniste ?

Ce vendredi 20 janvier, M. Donald Trump entre en fonction comme Président des Etats-Unis. Avant son investiture, il a commencé à dévoiler son programme économique en choisissant notamment d’inciter certaines entreprises, en particulier dans le secteur automobile, à revenir sur le territoire des Etats-Unis. Le libre-échange va-t-il être remis en question durant la présidence Trump ?

Jacques Sapir reçoit Philippe Murer, économiste et président du Collectif Nouvelle Écologie, et Christian Harbulot, directeur de l’École de guerre économique et directeur associé du cabinet de conseil Spin Partners :