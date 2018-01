Repentance : l’Allemagne sommée de payer pour des massacres commis il y a plus de cent ans en Afrique

Au début des années 1900, en pleine période coloniale, près de 80 000 personnes ont été massacrées par l’armée allemande en Afrique de l’Est. Les victimes étaient des Herreros et des Namas, des communautés qui peuplaient alors l’actuelle Namibie et leurs descendants demandent aujourd’hui réparation à l’Allemagne. À la veille du procès qui se tient à New York, les reporters Caroline Dumay et Stefan Carstens se sont rendus sur leurs terres :