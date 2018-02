Jean-Eric Branaa explique qu’il n’y a aucune preuve de collusion entre Trump et la Russie à cause de la chronologie et parce que d’autres candidats ont été favorisés, et tacle « les spéculateurs qui se font une religion d’expliquer avant tout le monde que Trump est archi-coupable » :

Source : RFI, mercredi 21 février 2018, 19h30