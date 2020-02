Et si Nordahl Lelandais était le nouveau tueur en série français ?

Depuis l’affaire de la petite Maëlys et la disparition du caporal Arthur Noyer, 900 dossiers ont été ressortis des placards, 450 ont fait l’objet d’un examen et une quarantaine ont été transmis aux enquêteurs et aux juges. Nordahl Lelandais pourrait-il être lié à d’autres cas non élucidés ? Extrait du magazine “13h15 le dimanche” du 23 février 2020 :