L’Eure a contrôlé ses bénéficiaires du RSA… 7% fraudaient et détournaient plus d’un million d’euros

La campagne de contrôle du RSA a été lancée il y a deux ans par le département de l’Eure. Objectif ? Garantir l’égalité de traitement des allocataires et une bonne gestion des fonds publics. Ainsi, fin 2017, 12 538 bénéficiaires du RSA avaient été contrôlés sur les 13 000 du département. Au total : 993 personnes ont fait l’objet d’une suspension soit environ 7% des allocataires. Selon le premier bilan, cela a permis une économie de plus d’un million d’euros. Versée par la CAF mais abondée par le département, cette aide destinée aux personnes et familles les plus pauvres représente une dépense de 78,7 millions d’euros pour le département :