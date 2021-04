IL Y A UN AUTRE CONSEIL SCIENTIQUE, ET CELUI LA FAIT MAL !

LA REALITE DU COVID VUE PAR LE CONSEIL SCIENTIFIQUE INDEPENDANT



Vous l’ignoriez sans doute, mais le Conseil Scientifique institué par Emmanuel Macron pour diriger nos vies selon des critères supposés être les plus savants possibles, donc irréprochables, ce Conseil officiel a un pendant non officiel : le Conseil Scientifique Indépendant qui réunit un aréopage de

médecins, de professeurs, de savants de tous horizons.



Je viens d’écouter leur dernière réunion sur YouTube puisque les médias ne tiennent surtout pas à leur donner une quelconque publicité tant leurs révélations sont énormes. Énormes elles le sont, à 360° de ce que nous entendons de la bouche des Atal, des médecins, des journalistes qui monopolisent nos antennes. Et Jean Castex et Olivier Véran auront beau nous annoncer c e qu’ils considèrent de bonnes nouvelles, ce Conseil indépendant nous délivre les vraies chiffres.



Ce Conseil a été crée en janvier par le collectif de médecins « Laissons les médecins prescrire ». Il est composé de docteurs,de professeurs, de scientifiques qui se rebellent contre ce qu’il n’hésitent pas à appeler une dictature sanitaire. Et ils se défendent, bien entendu, d’être des complotistes, et veulent seulement souhaiter offrir une vision objective et rigoureuse de la situation sanitaire, sans aucun conflit d’intérêts, ce qui ne semble pas être le cas de certains membres du Conseil officiel. Son but : informer les Français des meilleurs choix à faire, et il met à leur disposition pour ce faire, leur chaîne YouTube. On retrouve dans ses membres, Philippe de Chazournes de Med’Océan, les Professeurs Toubiana et Perronne, le chercheur mathématicien Vincent Pavan, Hélène Banoun, biologiste et Louis Fouché, un anesthésiste adepte du parler vrai.



Eric Menat s’offusque que le gouvernement n’a jamais accepté de soigner les malades, alors qu’il aurait pu recommander aux médecins l’usage de l’Ivermectine qui, à travers le monde, a eu des effets remarquables. « En France, dit-il, on a choisi de soigner avec rien alors qu’il existe des médicaments qui permettent d’aller mieux. C’est le Tout Vaccin préconisé par nos ministres alors qu’à léheure actuelle, précise le docteur Menat, personne ne peut certifier de l’efficacité du vaccin en se référant uniquement aux chiffres de la mortalité. ». Et de préciser qu’on devrait soigner, prévenir puis vacciner ». Louis Fouché affirme que « faire la promotion d’un traitement insuffisamment éprouvé, c’est selon le Conseil de l’Ordre de la charlatanerie ».



Vincent Pavan dénonce, dans ce premier Conseil du 9 avril, comme une fraude avérée l’étude de ComCor sur laquelle Jean Castex s’est basé pour fermer les restaurants. Une étude menée par Arnaud Fontanet que ce mathématicien dénonce comme arbitraire, frauduleuse et incohérente. Mais le pire est tenu dans les propos d’Hélène Banoun qui se référant aux constatations du réseau Sentinelles constate qu’une personne est vraiment malade sur dix malades imaginaires : 22870 nouveaux malades ont été déclarés par le réseau Sentinelles alors que le ministère de la Santé en a compté 200.000 ! Le taux d’incident est de 100, et non pas de 500, chiffre pouvant permettre de parler de pandémie, et enfin la circulation du virus SARS-CoV-2 est devenue bien inférieure à celles des trois autres virus grippaux saisonniers .



Ce réseau sentinelle a été créé en 1984, pour recenser tous les diagnostics communiqués par les médecins généralistes sur les différentes maladies affectant leurs patients. En ce qui concerne le Covid, sont donc dénombrés les patients présentant les symptômes réels de la maladie, et non pas les “cas positifs asymptomatiques” chers à Olivier Véran.



La conclusion de la dernière vidéo du 15 avril est que « Tout cela ne remet évidemment pas en cause la gravité du coronavirus, mais ne justifie pas non plus le confinement général d’un pays, ni la peur panique irraisonnée qui s’est emparée d’une bonne partie du pays. » Lire leur dernière vidéo https://yetiblog.org/archives/30940



Floris de Bonneville