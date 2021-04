Philippe le Bel face aux Flamands (La Petite Histoire)

Au début du XIVe siècle, le roi de France Philippe le Bel doit faire face à deux menaces sévères sur son royaume : les Anglais en Aquitaine, qui songent à rompre leurs liens de vassalité, et les Flamands au nord, qui caressent l’espoir d’une indépendance de leurs territoires. Ainsi dès 1302, la guerre débute avec la Flandre et le roi doit essuyer une cuisante défaite à la bataille de Courtrai. En août 1304, l’armée royale investit à nouveau le comté, et prend sa revanche lors de la bataille de Mons-en-Pévèle. Au cours de celle-ci, le roi en personne aura à combattre durement afin de mater la révolte flamande :

Source : TV Libertés