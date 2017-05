Ivan Rioufol réagit à l’attentat islamiste de Manchester

Ivan Rioufol, journaliste au Figaro, réagit avec force à l’attentat islamiste de Manchester :

« Notre gouvernement n’est pas armé sécuritairement. Nous avons tendance à oublier ces drames qui tuent en France ou en Angleterre. »

« Les cités ghetto françaises véhiculent le rejet de la démocratie. C’est un refus de notre civilisation. »

« La communauté musulmane n’éjecte pas [les radicaux] : Il n’y a pas de grande manif’ de désolidarisation du terrorisme. »

« Le dossier de l’Islam, du communautarisme, a été éjecté de la Présidentielle au profit des costumes de Fillon. »

Ivan Rioufol regrette que les plaques de commémoration des morts du terrorisme n’évoquent pas l’islamisme, comme pour le nazisme :

« J’en ai assez qu’à chaque attentat, nous allumions des bougies et lancions des ballons blancs et bleus. »

« On a les mêmes problèmes en France qu’à Manchester à cause de la société multiculturelle d’où foisonne une possible guerre civile. »