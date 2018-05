USA : les hommes se désarment, pas les femmes

explique le site Pieuvre.ca :

ce serait une erreur d’ignorer l’augmentation du nombre de femmes considérant que les armes à feu leur accordent plus de pouvoir, en les rendant plus autonomes. Selon une étude des Universités Harvard et Northeastern, la possession d’armes à feu des hommes américains a diminué de 42% en 1994 à 32% en 2015, alors que la possession des femmes a augmenté de 9% à 12%.

N’en déplaise aux féministes, l’homme étant physiquement plus fort que la femme, l’arme à feu est un moyen pour elle de se défendre en cas d’agression par un homme :

Récemment diplômée de la Florida State University, Shayna Lopez-Rivas, âgée de 23 ans, s’est procuré une arme à feu après avoir été attaquée. Ayant grandi dans un foyer anti-armes à feu, elle a changé d’avis après avoir été violée sur le campus en 2014. « J’avais du poivre de cayenne, il avait un couteau », a-t-elle affirmé. « Je n’étais pas assez rapide ou assez forte », poursuit-elle.

La première fois qu’elle a tenu une arme à feu, elle s’est sentie en contrôle. « Autant que la femme soit l’égal de l’homme à plusieurs niveaux, la vérité est que d’un point de vue biologique nous ne sommes pas égaux. Ils sont plus grands, plus rapides et plus forts. Nous devons trouver quelque chose qui égalise et pour moi, c’est l’arme à feu », soutient-elle.