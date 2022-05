Les Conversations avec Bruno Gollnisch : Un Homme d’État au Front National (ENTRETIEN)

Diplômé de l’Institut des Sciences Politiques de Paris, Docteur en droit international, polyglotte (il parle notamment le japonais et le malais), enseignant dans plusieurs universités, dont l’université de droit de Tokyo, spécialiste mondialement reconnu de droit japonais, ancien conseiller régional, ancien membre de l’Assemblée nationale (1986-1988), député français au Parlement européen pendant trente ans (il fut reconduit sans discontinuer de 1989 à 2019), Bruno Gollnish aurait pu avoir le destin de son arrière grand-père, Emile Flourens, qui fut ministre des Affaires étrangères sous la IIIè République. Constamment fidèle au Front national, parti auquel il adhéra jeune, dont il fut secrétaire général et dont, en 2011, il manqua de prendre la présidence, il reste un critique acerbe de l’évolution de la politique française et notamment, en juriste, de celle des institutions de la Ve République, militant pour une “union des nationaux” qui seule pourrait donner à son mouvement une dimension gouvernementale :

Source : TV Libertés