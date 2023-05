Immigration : stop ou encore ? Le sondage de rue qui dérange ! (VIDÉO)

Faut-il stopper l’immigration extra-européenne en France ? Oui, selon 64% des Français. Faciliter les expulsions ? Même réponse pour 82% des Français. En bref, 60% des français pensent qu’il y a trop d’étrangers en France.

Dans une démocratie saine et qui fonctionne, on serait alors en droit d’attendre d’un gouvernement qu’il écoute et réponde aux inquiétudes légitimes de son peuple. Qu’il pose et règle les seules questions qui vaillent, aussi fâcheuses soient-elles.

Et pour poser, avant de la régler, cette épineuse question de l’immigration directement aux français, un moyen : le référendum. Cela tombe bien, Emmanuel Macron s’est récemment dit “prêt à tous les référendums !”. C’était sans compter qu’il ajouterait aussitôt : “sauf sur l’immigration !”.

Alors si le gouvernement ne veut pas faire ce référendum, BV est allé le faire pour lui directement auprès des français dans la rue, avec un micro et des questions simples : « Y-a-t-il un problème d’immigration en France ? », « Faut-il en accueillir plus ? », « Faut-il faire un référendum ? ».

Rendez-vous sur le terrain avec Jordan Florentin !

Source : Boulevard Voltaire