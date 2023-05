L’histoire complète et documentée d’un soldat Français du 19ème siècle qui a mené une rébellion contre l’empereur japonais à la tête d’une armée de Samouraï, et qui a reçu par la suite l’une des plus haute distinction militaire de la part de ce même Empereur. Une histoire vraie qui a servi d’inspiration pour le film “The Last Samouraï”, lorsque la France était au service du Shogun :