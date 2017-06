Gilbert Collard qualifie les LR qui rejoignent Macron de « droite prostitutionnelle »

Interrogé par Patrick Poivre d’Arvor, Gilbert Collard a déclaré ce jeudi sur Paris Première : “Moi, j’ai été réélu député (face à une candidate En Marche, ndlr) grâce aux voix des Républicains. Les Républicains ont fait péter le plafond de verre pour une fois ! Du reste, je m’engage à n’être QUE député. Je ne serai candidat à aucune mairie, que ce soit bien clair. Je vais être le député de tout le monde, mais c’est vrai qu’on a ce problème (du plafond de verre) mais on y parvient quand même, on y arrive, c’est une affaire de contact, d’explication, il faut être capable de faire comprendre à ce qui n’est pas la Droite Prostitutionnelle … [Les gens qui entrent dans le gouvernement Edouard Philippe] font le trottoir électoral. Oui, oui oui. Quand vous êtes M. Darmanin, que vous dîtes que M. Macron est un poison …. Quand vous êtes M. Philippe, que vous critiquez M. Macron comme vous l’avez fait, et qu’après vous allez le rejoindre … On peut évoluer, peut-être, sur des idées, mais on ne peut pas renoncer à ses idées !”