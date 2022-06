Victoire éclatante de la NRA : l’État de New York contraint par la Cour suprême d’autoriser le port d’arme

La Cour suprême américaine a consacré, jeudi 23 juin, le port d’armes hors du domicile en invalidant une loi de l’État de New York. Le gouverneur de New York a déploré “un jour sombre”, tandis que la NRA, puissant lobby des fabricants et propriétaires d’armes, a salué une “victoire”.

Cette décision a été prise à une majorité de six juges sur neuf, tous conservateurs. “Le deuxième et le quatorzième amendement de la Constitution protègent le droit d’un individu à porter une arme de poing pour son auto-défense à l’extérieur de son domicile”, écrit le juge Clarence Thomas pour la majorité.

À la suite de cette décision, le président américain Joe Biden s’est dit “profondément déçu” par une décision “contraire au bon sens”. La National Rifle Association (NRA) a quant à elle immédiatement salué une “victoire” :

Et aussitôt menacé les hommes politiques des deux bords qui se laisseraient influencer par les médias et la gauche culturelle,

“The decision comes at an important time – as the Senate considers legislation that undermines 2A freedom. This decision unequivocally validates the position of the NRA and should put lawmakers on notice…" –Wayne LaPierre More here➡️ https://t.co/txxOZRagqL pic.twitter.com/WfK8mHDzp3 — NRA (@NRA) June 23, 2022

🚨BREAKING: NRA Announces Opposition to Senate Gun Control Legislation "This legislation can be abused to restrict lawful gun purchases, infringe upon the rights of law-abiding Americans, & use fed dollars to fund gun control measures being adopted by state & local politicians." pic.twitter.com/tXriTiWLzw — NRA (@NRA) June 21, 2022