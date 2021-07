Île-de-France : le RN se réjouit et vote pour une subvention de 100 000 euros à la Tunisie (VIDÉO)

Incroyable mais vrai :

🇹🇳 Aide de 100 000 euros en faveur de la Tunisie suite à la crise #COVID19 : "La Tunisie est un pays ami. Nous souffrons beaucoup de voir l'Algérie, la Tunisie, le Maroc dans des situations extrêmement difficiles." @wdesaintjust#DirectIDF pic.twitter.com/B6PU9HySps — RN Île-de-France (@RNational_IDF) July 22, 2021

Ce parti politique est une catastrophe. Plus encore que ses concurrents, il souhaite montrer qu’il n’est pas raciste ou “homophobe” et en rajoute pour paraître plus à gauche (tête de liste confiée au premier Maghrébin qui frappe à la porte en Territoire de Belfort, “mariage” de deux lesbiennes par le maire RN de Fréjus, etc.)