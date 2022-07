En déclarant souffrir d’un cancer, ce que dément la Maison-Blanche, Joe Biden signe une nouvelle bourde (VIDÉO)

Alors qu’il prononçait un discours sur le climat sur le site d’une ancienne centrale au charbon en voie de reconversion vers l’éolien, dans le Massachusetts, Joe Biden s’est, mercredi 20 juillet, remémoré son enfance dans le Delaware et la pollution qu’occasionnaient les raffineries de pétrole situées à proximité de son domicile. Et le président des États-Unis de déclarer alors que c’est la raison pour laquelle il a un “cancer”. Des propos qui ont aussitôt fait réagir, et que la Maison-Blanche a dû démentir, indiquant que Joe Biden faisait là référence à un diagnostic passé :