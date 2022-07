On pourrait croire que manger ultra sain est une qualité et, ne vous méprenez pas, dans un monde où l’obésité prend de plus en plus de place, c’en est une. Seulement, ce qu’on oublie c’est que même avec les meilleures intentions du monde, l’excès n’est pas bon. Donc vouloir manger QUE sain parce qu’on a peur que les autres aliments nous fassent du mal, ce n’est pas une qualité mais bel et bien un trouble du comportement…