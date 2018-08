Les enfants et l’an 2000 : dessins et opinions, parfois drôles parfois graves, d’enfants de l’école de Sartrouville, adoptant la pédagogie de Freinet, sur l’an 2000. Les enfants dessinent ou peignent et commentent leurs dessins. Ils évoquent les voyages dans l’espace, les moyens de transport, l’alimentation, les robots, l’école, les vacances, la police, la guerre, le mariage et la mode :