États-Unis : morts sur ordonnance

C’est la drogue préférée des Américains, la plus répandue à travers les Etats-Unis et elle est parfaitement légale. Elle frappe tous les milieux sociaux, toutes les communautés ethniques, tous les états avec une légère préférence pour les électeurs de Trump, soit l’Amérique blanche, rurale et pauvre. Elle tue plus que l’héroïne et le crack réunis. Michaël Jackson et Prince en sont morts, comme des dizaines de milliers d’Américains chaque année. Et l’hécatombe n’est pas prête de s’arrêter. Déjà, 2 millions d’Américains en sont dépendants. Pour le plus grand bonheur des labos pharmaceutiques ! Le nom de cette grande faucheuse : les anti-douleurs :