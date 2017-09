Selon un sondage Opinion Way pour La Manif pour Tous, 72% des Français (et 77% des partisans d’Emmanuel Macron) se prononcent pour que l’État garantissent aux enfants nés par PMA le droit d’avoir un père et une mère, 69% pensent que les questions de société divisent les Français et 5% seulement jugent prioritaire le fait d’ouvrir un débat sur la PMA.