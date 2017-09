Premiers de la race

En Inde on fabrique des bébés sur mesure. Dans l’état du Gujarat, berceau du premier ministre Narendra Modi, une organisation nationaliste hindoue préconise une méthode pour obtenir des enfants supérieurs, comprenez grands, à la peau claire et au QI élevé, à l’image des bons Aryens, installés depuis 3000 ans dans le nord de l’Inde. Ainsi, les couples qui le souhaitent peuvent suivre un programme ayurvédique, fondé sur l’alignement des planètes et un régime alimentaire stricte. Mais n’allez surtout pas leur parler de génie génétique ou d’eugénisme, ça n’a rien, mais vraiment rien à voir :

Source : L’Effet Papillon du 10 septembre 2017, Canal +.