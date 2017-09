“Ils sont sur la ligne ‘union des droites’, ‘droite plus dure’, ‘droite nationale’, on peut l’appeler comme on veut… Mais en tous les cas, ils n’ont jamais été sur la ligne de Marine Le Pen. J’ai d’ailleurs alerté Marine à plusieurs reprises en disant ‘attention, ton appareil est en train de partir, est en train de s’éloigner de ta ligne… Visiblement, c’est resté lettre morte.”