Gérald Darmanin mobilisé… contre le suprémacisme blanc

C’est ce qu’il déclare mardi 20 octobre dans « Face à BFM » :

« Alors, la menace principale, prépondérante, c’est l’islamisme radical. Mais ce n’est pas la seule. Et le texte visant à lutter contre le séparatisme ne touche pas simplement les islamistes radicaux. Depuis que je suis ministre de l’Intérieur, j’ai eu à connaître par la DGSI d’une opération qui a justement évité un attentat – ça fait partie des trente-deux évoqués – d’un suprémaciste blanc. Comme, vous savez, cet assassin qui en entré dans cette mosquée en Nouvelle-Zélande et qui a massacré des musulmans, en raison du fait qu’ils étaient musulmans. Et ce suprémaciste blanc, celui qui pense que être aryen, pardon de le dire comme ça, être blanc est supérieur et doit nettoyer ethniquement les autres, à commencer par les musulmans, évidemment que nous les surveillons. Et dans les fichés S, il y a des personnes qui sont suprémacistes blancs. Et donc la DGSI a fait une très belle opération, si j’ose dire, a arrêté cette personne, elle est aujourd’hui derrière les barreaux, chez elle il y avait des armes et effectivement ça fait partie des dangers que nous encourrons, c’est-à-dire y compris nos compatriotes musulmans puissent être la victime d’assassins sanguinaires. »