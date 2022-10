Massacre de Lola par une immigrée clandestine algérienne : les propositions de Jean-Yves Le Gallou

Le martyr de #Lola et la situation administrative de sa meurtrière, auteur de son #féminicide et de son #francocide, devraient nous conduire aux conclusions suivantes (Thread) : — Jean-Yves Le Gallou (@jylgallou) October 18, 2022

1-Il ne faut délivrer des visas d’étudiants que de manière restrictive, par une sélection par l’argent et/ou les capacités, pour éviter de créer une filière supplémentaire d’immigration d’opportunité… — Jean-Yves Le Gallou (@jylgallou) October 18, 2022

2-…filière d’immigration d’opportunité qui se transforme le plus souvent par défaut de retour en installation durable dans l’irrégularité, comme ce fut le cas pour la meurtrière Dahbia B. — Jean-Yves Le Gallou (@jylgallou) October 18, 2022

3-Il faut éviter d’attirer les parasites du monde entier et donc réduire drastiquement les visas à destination de l’Algérie et de l’Afrique subsaharienne et non augmenter leur nombre comme #Borne et ses 16 ( !) ministres l’ont promis à Alger. — Jean-Yves Le Gallou (@jylgallou) October 18, 2022

4-Il faut arrêtera de culpabiliser les Européens, seule manière de dissuader les extra Européens d’exiger d’eux des passes droits (comme les revendications indues de la meurtrière de #Lola auprès de sa mère, gardienne de l’immeuble, pour obtenir un pass). — Jean-Yves Le Gallou (@jylgallou) October 18, 2022

5-Il faut limiter l’immigration extra-européenne plus que proportionnellement responsable des #féminicides et facteurs d’une surdélinquance systémique et de #francocides. La France a moins besoin de juges et de policiers en plus que d’immigrés en moins. — Jean-Yves Le Gallou (@jylgallou) October 18, 2022

6-Il faut revoir les procédures pour rendre les #OQTF réellement exécutoires par retour ou mise en détention.

7-Il faut supprimer tout visa d’entrée pour les pays qui refusent de délivrer des visas de retour. — Jean-Yves Le Gallou (@jylgallou) October 18, 2022

8-Il faut mettre en cause #Macron et tous ses ministres de l’Intérieur #Castaner et #Darmanin qui connaissent les failles du système d’expulsion depuis le rapport de l’IGA sur la situation administrative du terroriste Ahmed Hanouchi (2017) et qui n’ont fait rien. — Jean-Yves Le Gallou (@jylgallou) October 18, 2022