Les liens entre mafias de passeurs et ONG existent depuis des années : démonstration

👉 Voici un exemple avec l'ONG @openarms_fund et Abd Al-Rahman Milad, alias Al Bija, chef autoproclamé des gardes-côtes de Zauia 🇱🇾 https://t.co/LtzJ6vsLY1 pic.twitter.com/MfhgADj1PA

🔴⚠️ Thread [RT SVP] Les liens entre mafias de passeurs et ONG existent depuis des années.

Al Bija est l'homme à qui les 🇺🇸 ont confié les premiers pas vers la création d'une opération de garde-côtes en Libye. 💶 Il obtenu ressources et matériels adéquates en échange du contrôle de l'immigration illégale quittant le territoire libyen. pic.twitter.com/DVEKOelbil

🏴‍☠️ Il avait collaboré avec des trafiquants libyens et était un maillon de + dans la chaîne criminelle. pic.twitter.com/uc8wpTwwuf

La journaliste italienne @fratotolo2 avait diffusé une vidéo montrant l'étroite collaboration entre l’équipe d’Al Bija mis en examen pour complicité d'immigration clandestine et l’ONG @openarms_fund . https://t.co/CjB8rskdPX

📰 Selon un article de @nancyporsia dans @trtworld :

"Al Bija était le plus grand acteur de la mafia des garde-côtes et avait établi une mainmise sur le commerce lucratif du trafic de personnes à Zawiya et dans la région côtière environnante."https://t.co/NwWOt3X5iL pic.twitter.com/2PC5Ei2RBQ

— Damien Rieu (@DamienRieu) November 17, 2022