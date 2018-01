Forum de Davos : « On n’a jamais eu autant de dettes »

Les Chroniques de Jacques Sapir. Comme tous les ans va se tenir le « Forum de Davos ». Souvent qualifiée de « grande messe » de la mondialisation, voire du néo-libéralisme, la réunion de Davos permet cependant de prendre le pouls de l’économie mondiale à travers les espoirs et les inquiétudes de ses décideurs. Or, cette année, et même si superficiellement l’économie mondiale va bien, on sent une sourde inquiétude monter. Elle provient de l’inquiétude quant à la bulle du crédit en Chine mais également du comportement souvent agressif de Donald Trump. Invités : Rémy Bourgeot, économiste et chercheur associé à l’IRIS et Philippe Béchade, président du think-tank les Econoclastes et rédacteur en chef de La Bourse au quotidien.