Marlène Schiappa : après “Osez l’amour des rondes”, “Les monologues du vagin”

Lu dans 20 Minutes :

La secrétaire d’État à l’Égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa et les deux ex-ministres Roselyne Bachelot et Myriam El Khomri, seront sur scène pour une représentation des Monologues du vagin le 7 mars, veille de la journée de la femme.

Le cabinet de Marlène Schiappa a confirmé sa participation, annoncée par la production du spectacle. Les bénéfices de cette soirée exceptionnelle organisée par le producteur Jean-Marc Dumontet à Bobino seront reversés à une association, selon la production.