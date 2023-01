Face au système trans : entretien avec Dora Moutot et Marguerite Stern (VIDÉO)

Ces deux militantes, d’abord connues dans les milieux de la gauche féministe sont-elles passées du côté obscur ? Sont-elles transphobes ? Dora Moutot (“T’as Joui” sur Instagram) et Marguerite Stern (ex-Femen) reviennent sur ce qui leur a valu d’être mises au ban des luttes féministes à cause de leur opposition philosophique à l’idéologie transgenre, et sur leur combat pour que les femmes restent des femmes :

Source : VA+