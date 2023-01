Le modèle Amish

Face aux attraits du monde moderne, 2 groupes amish se forment : ceux qui veulent s'adapter, et les plus conservateurs.

A l'école amish, on apprend donc à lire et compter uniquement avec la Bible. Et on travaille tous les jours, sauf le dimanche.

Avec leurs cousins mennonites, ils ont colonisé 6 Etats américains et s’étendent actuellement au Canada et en Amérique du Sud.

Même avec des estimations basses, les Amish constitueraient la majorité de la population : – en Pennsylvanie d'ici 110 ans, – de l'Ohio dans 120 ans, – de l'Etat de New York dans 100 ans, – et même de la Bolivie, en Amérique du Sud, d'ici 2140 (avec les Mennonites).

Les plus progressistes quittent la communauté et s’assimilent à la population locale, tandis que les conservateurs font croitre leur population par leur fécondité galopante.

Ce mode de vie étonnant a des avantages. Selon plusieurs études, les Amish ont le taux de dépression et d'anxiété le plus faible aux Etats-Unis.

Mais la réalité est difficile à mesurer : il existe des dizaines de communautés différentes plus ou moins natalistes, et toutes sont réfractaires aux recensements…

Cela signifie qu'à terme la population redeviendrait majoritairement rurale et blanche ?

Et que l'anglais serait une langue minoritaire ?

Mais aussi que le pays serait de plus en plus vertueux écologiquement et criminellement ?

