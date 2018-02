Ce Hedge Fund qui veut faire tomber la France…

C’est le hedge fund le plus puissant du monde. Bridgewater, fort de ses 160 milliards de dollars sous gestion, a décidé de s’attaquer à l’Europe en général et à la France en particulier. Sa tactique : prendre des positions vendeuses contre des entreprises du Vieux Continent. Alors, Bridgewater tente-t-il un coup de poker spéculatif ? Ou faut-il s’inquiéter ? La reprise en France et en Europe n’est-elle qu’un trompe l’oeil ? Et si tout ceci était fragile ? Analyse de Xavier Timbeau, directeur de l’OFCE Ecorama du 19 février présenté par Jérôme Libeskind sur boursorama.com :

