Christophe Poinssot : Pour déployer la transition énergétique, « il va falloir sortir d’ici le milieu du siècle autant de ressources minérales que ce que l’homme a pu en extraire depuis l’âge de Fer ! » (VIDÉO)

Christophe Poinssot, DG du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BGRM), explique que pour déployer la transition, « il va falloir sortir d’ici le milieu du siècle autant de ressources minérales que ce que l’homme a pu en extraire depuis l’âge de Fer ! » 1/4 pic.twitter.com/q9tjBif7WT — Documentaire et Vérité (@DocuVerite) February 22, 2023

« Si on veut faire du tout électrique en 2035, vu d’aujourd’hui, avec les technologies existantes, on aura pas à cette date là assez de lithium et probablement pas assez de cuivre… » 2/4 pic.twitter.com/Su2gZTSP97 — Documentaire et Vérité (@DocuVerite) February 22, 2023

Et le recyclage des éoliennes ? « Techniquement et scientifiquement on est capables de le faire, après… » 3/4 pic.twitter.com/52pXv5mxD6 — Documentaire et Vérité (@DocuVerite) February 22, 2023