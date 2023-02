Poutine / Biden, le choc des civilisations (François Asselineau)

Dans cette nouvelle vidéo, François Asselineau analyse le discours tenu ce 21 février par Vladimir Poutine devant le Parlement et devant de nombreux cadres de l’armée et de la société civile russe et celui que Joseph Biden a prononcé en Pologne. Il ressort de cette analyse une conception des relations internationales diamétralement opposées entre la Russie et les États-Unis. L’opposition entre l’Occident mené par les États-Unis et le reste du monde rallié peu ou prou à la Russie est peut-être encore plus décisive que lors de la guerre froide entre le camp capitaliste et le camp socialiste. Pour Moscou comme pour Washington, il s’agit d’un combat existentiel et c’est ce qui rend justement la situation particulièrement périlleuse.