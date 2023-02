Wokisme : La mairie de Paris tente de graver l’orthographe dite inclusive dans le marbre, l’Association Francophonie Avenir dépose plainte

Entretenir le patrimoine de #Paris et des Parisiens ❌

Lu dans Le Parisien :

“C’est une simple plaque commémorative située au sein de l’Hôtel de Ville. Mais elle s’attire les foudres de l’Afrav. À tel point que l’Association Francophonie Avenir a porté plainte contre la mairie dirigée par Anne Hidalgo. En cause, le recours à l’écriture inclusive sur ladite plaque. L’audience avait lieu ce mardi matin au tribunal administratif ; la décision sera rendue le 16 mars prochain.

Il s’agit de la première action contre l’écriture inclusive pour cette association qui s’attaque régulièrement aux panneaux bilingues des communes et des institutions. « L’Académie française s’y est attaquée mais c’est une première en justice. Nous nous appuyons sur la loi Toubon qui dit que la langue est celle enseignée par la République. Or l’écriture inclusive n’est pas enseignée, donc ce n’est pas une langue officielle. Nous, on souhaite que la Ville de Paris suive le dictionnaire de l’Académie française », assène son président, Régis Ravat. (…)

« La maire a profité d’une demande de l’opposition de 2015 de réactualiser cette plaque — en inscrivant notamment les dates de décès — pour y mettre de l’écriture inclusive. Anne Hidalgo est une militante de cette écriture mais nous ne pouvions pas attaquer ses courriers ou ses outils de communication, il nous fallait un élément gravé dans le marbre comme cette plaque commémorative », explique encore le président de l’Afrav.”

