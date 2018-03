Allemagne : les déplacés du charbon

Outre-Rhin, une des plus grandes mines de charbon d’Europe grignote du terrain, détruisant sur son passage une douzaine de villages. À ce jour, 35 000 personnes ont déjà été relocalisées et 24 nouveaux villages créés pour faire de la place à la mine géante de Garzweiler, qui s’étend sur plus de 30 km2. Officiellement, l’Allemagne est en pleine transition énergétique : elle s’est donné pour objectif de sortir du nucléaire pour le remplacer par les énergies renouvelables. Pour autant, cela ne veut pas dire qu’elle s’est débarrassée de son addiction au charbon, première source d’énergie du pays. Pour extraire davantage de ce minerai, les autorités n’hésitent pas à engloutir des villages et déplacer des populations :