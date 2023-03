Assistons-nous à l’effondrement de la France ? Entretien avec Henri Guaino (VIDÉO)

Crise économique, crise sociale, crise démocratique, crise migratoire, crise culturelle… Les défis qui se posent actuellement à la France sont nombreux et mettent l’unité de la population à rude épreuve. Des épreuves internes doublées de graves difficultés éprouvées à l’international, que ce soit au niveau européen où les intérêts de la France sont de moins en moins défendus, sur le continent africain où l’influence de Paris s’effondre, ou sur le dossier ukrainien dans lequel la singularité française s’efface au profit de la ligne atlantiste. Henri Guaino, qui fut au plus proche du pouvoir durant les années Sarkozy, revient sur ces problématiques et avance des pistes pour redresser la tête :

Source : VA+