L’histoire de la colonisation arabo-musulmane du Maghreb en une minute (VIDÉO)

La colonisation arabe du Maghreb a commencé au VIIe siècle, lorsque les Arabes ont conquis l’Égypte et se sont étendus vers l’ouest. Les Arabes ont d’abord conquis l’Ifriqiya (l’actuelle Tunisie) en 670, puis ont conquis le reste du Maghreb, y compris l’Algérie, le Maroc et la Libye.

Les Arabes ont apporté avec eux l’islam et la langue arabe, qui ont finalement remplacé les langues et les religions précédentes dans la région. Les Arabes ont également introduit une nouvelle forme de gouvernement, basée sur la religion et la tribu.

Au fil des siècles, le Maghreb est devenu une partie importante du monde arabe et a été influencé par la culture arabe, notamment dans les domaines de l’art, de l’architecture, de la littérature et de la cuisine. Aujourd’hui, l’héritage de la colonisation arabe est encore visible dans la culture et la société du Maghreb.

Source : TRED