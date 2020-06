Mon arriere grand-pere etait poilu en 14 et mon grand-pere resistant en 40. Et vous pensez qu'en leur memoire je vais me faire "baiser", juste parce que Français et blanc ?#CaVaPasLeFaire https://t.co/kjmeF8Lfjj

