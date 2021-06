Reportage sur la passion du photographe Robert Doisneau : photographier Paris. Visite du Pont Neuf, de Notre Dame, de Montmartre et la Place du tertre, divers quartiers dont République, le Marais, la place des Vosges, la tour Montparnasse, la conciergerie, le canal Saint Martin, les orgues de Flandre et les Halles. Le photographe rencontre des commerçants et artisans qui racontent le changement de leur quotidien dans Paris :

Source : Antenne 2 le 11 novembre 1975