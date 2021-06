Des ministres sous tension pendant l’entre-deux-tours : « Macron n’arrive plus à tenir ses troupes » (Alexis Poulin)

Les retrouvailles en Conseil des ministres le 23 juin ont donné lieu à des passes d’armes, entre Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti, mais aussi entre Elizabeth Borne et Barbara Pompili. Si Emmanuel Macron a sifflé la fin de la récréation, il n’en est pas moins attendu sur sa stratégie après la déroute aux régionales, et à neuf mois de la présidentielle. Le point de vue de l’éditorialiste Alexis Poulin :

Source : RT France