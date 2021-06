I-Média n°353 : Genou à terre et bobard du racisme systémique

Sommaire ⬇️

01:48 L’image de la semaine

La ségrégation raciale et sexuelle dans les rues de Paris, une image que vous ne verrez pas dans les médias… Et pour cause, c’était lors d’une manifestation de l’extrême gauche LGBT.

04:23 Footballeurs, genou à terre et Bobard d’Or 2021

C’était l’un des débats médiatiques de la semaine : les joueurs de l’équipe de France de football avaient prévu de mettre un genou à terre au début des matchs de l’Euro. S’ils ont finalement renoncé devant la mobilisation populaire, ils ont failli se prosterner devant le concept de racisme systémique de la police américaine. Un Bobard médiatique qui a remporté le Bobard d’Or lors de l’édition 2021 de la cérémonie des Bobards d’Or qui avait lieu en début de semaine.

16:02 Revue de presse

31:53 CNews attaqué : une histoire de pluralité

Libération reproche à CNews d’accorder trop de temps de parole à la droite et « l’extrême droite ». Un reproche absurde sur la forme comme sur le fond qui montre que la presse de gauche est prête à tout pour attaquer ses opposants.

