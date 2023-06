On va le faire différemment.

Tous les médias entourés de rouge se plaignent des médias entourés de bleu.

Et se disent pour la démocratie et la liberté d'expression.

Cherchez l'erreur. https://t.co/8h2JObzGEJ pic.twitter.com/RilQpha477

— Polydamas (@Polydamas) June 22, 2023