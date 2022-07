Viktor Orban : “La bataille entre la gauche et la droite, c’est l’immigration et la question du genre” (VIDÉO)

Viktor Orban : “La bataille entre la gauche et la droite, c’est l’immigration et la question du genre” (VIDÉO)

“Il y a une guerre, une crise énergétique et une inflation galopante, et tout cela participe à nous détourner des vrais sujets sur l’immigration et la question du genre.”