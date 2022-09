UNE NOUVELLE LETTRE DES MILITAIRES ACCUSE MACRON

LA NOUVELLE LETTRE DES MILITAIRES RESONSABILISE E. MACRON







Il y eut en mai 2021 une tribune des militaires qui avait fait grand bruit. Il y a en septembre 2022, une nouvelle manifestation des militaires sur la politique que notre président a choisi sur l’Ukraine. C ‘est une lettre ouverte passée totalement inaperçue de nos médias qui, pour la plupart sont inféodés à la politique gouvernementale, donc à celle d’Emmanuel Macron, ne serait ce que par la manne financières considérable que ces médias reçoivent de la part de la République.



C’est donc une lettre ouverte à Monsieur Macron intitulée : « Lé prix de la Liberté » que vient de publier le site « Place d’Armes », lequel site placé sous la président de Jean-Pierre Fabre-Bernadac, un ancien capitaine de gendarmerie, se dit ne pas être un parti politique, « mais une association citoyenne rassemblant anciens militaires et soutiens civils autour des notions régaliennes de patriotisme, de sécurité et d’esprit de défense.. »



Et c’est cet esprit là qui est adressé au Président de la République.



Cette lettre accuse nommément Emmanuel Macron qui appelle les Français à payer le prix de la liberté. Mais cette liberté, demandent les signataires, n’est nullement menacée. Sauf par le le Président car cette crise est « votre faute qui est énorme » parce que, depuis 2014 vous n’avez pas su, faire respecter les accords de Minsk II? et de rappeler que ces accords stipulaient un arrêt des combats dans le Donbass entre l’Armée de Kiev et les séparatistes russophones du Donbass, un échange de prisonniers, les retrait des armes lourdes et l’ouverture d’un processus d’autonomie des zones russophones via une réforme constitutionnelle ukrainienne..



Rien de tout cela n’eut lieu, et « vous êtes responsable ».. « Vous avez raté le rendez-vous avec l’Histoire ». « Comment peut on croire que l’on veut la paix en livrant des armes lourdes appartement au peuple français sans même demander au Parlement son aval ? De quel droit engagez-vous notre pays, nos enfants dans une cobelligérance de plus en plus évidente. »



Er de poursuivre les arguments qui devraient faire mouche sur une personne sensée. « Le prix de la liberté comme vous dîtes, n’est qu’un camouflage de votre immense ratage.Vous ne pourrez pas longetmps mettre sur le dos de l’Ukraine tous les maux consécutifs à votre gestion désastreuse »



Puis les signataires décrivent le bilan d’Emmanuel Macron qu’il ne peut pas attribuer à la crise ukrainienne : les crise des hôpitaux, la pénurie de médecins dans nos régions, la crise des Gilets Jaune, les rodéos urbains, la drogue ; l’effondrement moral, la désertion des enseignants, l’augmentation de la violence, des agressions .



« l’Ukraine a bon dos. Elle est bien utile pour faire diversion. » Kiev serait-elle responsable des hausses de l’huile, de la moutarde, de l’huile d’olives. Bien sûr que non.



« Ce que vous appelez hypocritement le prix de la liberté n’est que le prix de votre incompétence et de votre ambition ».



La lettre est signée par Pierre Mulsant, un ancien officier du renseignement intérieur. Aucun des 393 commentaires ne conteste cette accusation. La Grande Muette ne sait plus se taire !



Un reproche essentiel : il n’est nullement question dans cette lettre des problèmes d’énergie dont est responsable le soutien absolu d’Emmanuel Macron à V. Zelensky.



Floris de Bonneville