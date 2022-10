"Entre la valeur ajoutée que nous donnons aux choses sur lesquelles nous travaillons et notre salaire il y a un différentiel considérable

Si on arrêtait de travailler là où s'arrêtent nos fiches de paye on arrêterait travailler en mi-journée

Le restant on travaille gratuitement" pic.twitter.com/wx3uPsLFtq

— Caisses de grève (@caissesdegreve) October 20, 2022