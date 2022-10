Laurent Dandrieu s’est attaché dans un ouvrage très argumenté et très riche, “Rome ou Babel – Pour un christianisme universaliste et enraciné”, à articuler la vocation universelle du catholicisme et, néanmoins, son respect des nations et des cultures particulières. Il dénonce ici l’erreur fondamentale qui consiste à confondre la grâce et la nature, le surnaturel et le naturel :

Source : TV Libertés