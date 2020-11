L’avenir qu’on nous prépare est infantilisant (Julien Rochedy)

Le résultat de la postmodernité et du progressisme, c'est l'avenir enfantin du monde : la police et l'Etat comme papa/maman, la TV et les jeux vidéos comme seules activités, bientôt le salaire universel comme biberon, et les islamistes comme monstres cauchemardesques.

