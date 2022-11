76% des Français se disent “patriotes” (SONDAGE)

76% des Français se disent "patriotes", un taux qui atteint 86% parmi les 65 ans et plus et 59% chez les plus jeunes

27% se disent même "tout à fait" patriotes

16% chez les LFI

21% chez les LREM

40% chez les PS

40% chez les RN

49% chez les LR

65% chez les Zemmouristes pic.twitter.com/Du1rraOKQF

— Paul Cébille (@Ellibec) November 12, 2022