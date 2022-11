Ukraine : dans quoi les États-Unis nous entrainent ? (Bistro Libertés avec Laurent Obertone)

Éric Morillot et les sociétaires de l’émission (Pierre Gentillet, Greg Tabibian, Olivier Piacentini et Mike Borowski) reçoivent le journaliste et essayiste Laurent Obertone, auteur de “Guerilla #3 – Le dernier combat”.

Au programme des débats :

1) L’auto-défense : seule solution face à une France Orange mécanique ? Quelles actions individuelles et politiques pour se protéger contre la montée de violences multiformes ?

2) Les États-Unis : entre changement et continuité – Quelles leçons tirer des Midterms ? Assiste-t-on à la fin du trumpisme ? Vers une évolution de la position américaine en Ukraine après l’affaire des missiles ?

Source : TV Libertés