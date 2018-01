La petite histoire : Bonaparte et le coup d’ État du 18 Brumaire

Nous sommes en août 1799. La campagne d’Égypte tangue entre le fiasco militaire et la conquête culturelle réussie. Malgré les revers et la chaleur, Bonaparte est fixé : il faut rentrer en France. Dans l’hexagone, la situation est dramatique. Les territoires conquis par le jeune général ont été perdus, le Directoire offre une visage pitoyable de corruption et de désordre. Le fruit est mûr, et le peuple le réclame. L’aigle s’apprête à prendre son envol :