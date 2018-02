Entretien du 23 février 2018 avec Philippe Migault, directeur du Centre européen d’analyses stratégiques. Dès janvier 2019, l’armée allemande sera à la tête de la « Force opérationnelle interarmées » de l’OTAN. Problème : pas certain qu’elle puisse tenir ses engagements. En cause : des équipements obsolètes et des effectifs insuffisants selon un rapport de la chambre des députés.